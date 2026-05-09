Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.05.2026. godine (nedjelja) na području:
1. Općine Čelić u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
1. Grada Gračanice u naselju Grabovac u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 11.05.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulici Nikole Tesle br.5 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Barice u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3. Općine Kalesija:
– u naselju D.Vukovije- Jukanovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju D.Vukovije- Zukići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

pročitajte i ovo