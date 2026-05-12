Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 13.05.2026. godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Dr. Rose Hadživuković u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2.Grada Živinica u naselju Barice u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Općine Kalesija u naselju Donje Vukovije u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 14.05.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Živinice u naseljima: Hođžići, Kadići, Priluk 1, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 18:00 sati.