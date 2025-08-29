„Plazma podržava prvačiće“: 30.000 paketića za učenike prvih razreda u BiH

Kompanija „Bambi“ u saradnji s Bingom pokreće inicijativu „Plazma podržava prvačiće“, kojom će 30.000 učenika prvih razreda u Bosni i Hercegovini dobiti posebne Plazma paketiće kao znak pažnje, podrške i ohrabrenja na početku školskog puta.

Za ovu akciju pripremljeno je čak 30.000 paketića, a odabrane Bingo trgovine u BiH postat će od 1. do 6. septembra 2025. godine mjesta radosti gdje će svako dijete koje kreće u prvi razred moći preuzeti svoj poklon. Više informacija bit će dostupno na zvaničnim Bingo kanalima.

Milica Šetka, direktorka za razvoj poslovanja kompanije „Bambi“ u Coca-Cola Hellenic grupi, istakla je da je ova akcija posebno emotivna jer Plazma, nakon izazova sa kojima se kompanija suočavala, vraća osmijeh najmlađima.

„Plazma je sinonim za porodičnu toplinu i zajedništvo, a sada će postati i dio jednog od najvažnijih trenutaka u životu svakog djeteta, prvog školskog dana. Zahvaljujemo se Bingu, najvećem trgovačkom lancu u Bosni i Hercegovini na prepoznavanju značaja ove inicijative i na saradnji koja će osigurati da Plazma paketići budu dostupni svim prvačićima u Bosni i Hercegovini.“

Iz Binga su istaknuli da su ponosni što su dio ove vrijedne inicijative:

„Drago nam je što smo, u suradnji s brendom Bambijem prvačićima širom Bosne i Hercegovine uljepšali prvi školski dan. Vjerujemo da će im ovaj mali znak pažnje ostati lijepa uspomena na početak školovanja.“

Plazma je decenijama bila sastavni dio djetinjstva brojnih generacija, a ovom inicijativom Bambi i Bingo potvrđuju svoju posvećenost zajednici i podršci obrazovanju.