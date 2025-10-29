Počela sanacija igrališta s vještačkom travom u Novom naselju Solina

Nedžida Sprečaković
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle započela je sanaciju igrališta s vještačkom travom u Novom naselju u Mjesnoj zajednici Solina.

Radovi obuhvataju sanaciju ograde igrališta, uklanjanje postojeće i postavljanje nove vještačke trave. Vrijednost projekta iznosi 39.990,60 konvertibilnih maraka.

Iz Službe za komunalne poslove zahvalili su se građanima Novog naselja na strpljenju i podršci, uz poruku da će sanacija doprinijeti poboljšanju uslova za rekreaciju i igru u ovom dijelu grada.

