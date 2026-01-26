Počeo edukativni seminar za nastavnike engleskog i njemačkog jezika u TK

Nedžida Sprečaković
Dvodnevni seminar za nastavnike engleskog i njemačkog jezika iz Tuzlanskog kantona počeo je danas u Tuzli, a cilj je unaprijediti pedagoške i digitalne kompetencije kroz primjenu digitalne platforme Akelius u nastavi, s naglaskom na kvalitetniji, inkluzivniji rad u učionici.

„Akilius program je značajan jer ga realiziramo zajedno sa UNICEF-om i on ima za cilj unapređenje vještina kod učenika u oblasti učenja stranih jezika, a u fokusu je također i digitalizacija. Znači sastavljamo dva važna procesa, digitalizaciju i učenje stranih jezika. Pored ovog edukativnog dijela mi ćemo također nabaviti i opremu tablete za učenje stranih jezika u ukupno devet škola. Jedan dio će finansirati UNICEF, drugi dio će finansirati vlada Tuzlanskog kantona.“ – istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Program se realizuje u saradnji s UNICEF-om, a osim edukacije nastavnika najavljena je i nabavka opreme za dio škola, kako bi učenici imali dodatnu podršku u učenju engleskog jezika kroz digitalne sadržaje.

„Nastavnici će kroz ovu obuku danas steći vještine u oblastima hibridnog, odnosno blinded podučavanja, koja je u samoj suštini upravo i Akeyles digitalnog kursa koja je jedna aplikacija koja može da se i preuzmije u Android, u iOS storu, te isto tako radit će se na jačanju njihovih digitalnih, a i pedagoških kompetencija.“ – istakao je Adin Skalonja, prestavnik UNICEF-a BiH.

Tokom treninga nastavnici prolaze kroz praktične primjere korištenja platforme, uče kako planirati nastavu u kombinaciji klasičnog i digitalnog pristupa, te kako alate prilagoditi različitim nivoima znanja i potrebama učenika.

„Riječ je o jačanju i jezičkih i digitalnih kompetencija i nastavnika i učenika, jer jedino nastavnici koji posjeduju digitalne vještine mogu iste takve razvijati kod svojih učenika.“ – dodaje Lemana Bajraktarević, savjetnica za strane jezike Pedagoškog zavoda TK.

Seminar se nastavlja i sutra, a očekuje se da će učesnici, kroz rad na konkretnim zadacima, dobiti jasne modele kako Akelius uključiti u redovnu nastavu, uz bolje praćenje napretka učenika i snažniju podršku razvoju jezičkih i digitalnih vještina.

