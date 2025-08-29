Počinje implementacija Njemačke jezičke diplome u školama TK

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović potpisao je u četvrtak sa predstavnicom Centralne agencije za školstvo u inostranstvu Savezne Republike Njemačke (ZfA) dr. Martinom Batteux Protokol o saradnji.

Predmet Protokola je unapređenje kvalitete nastave njemačkog jezika u školama na području TK i priključivanje određenog broja škola programu „Intenzivna nastava njemačkog jezika – Njemačka jezička diploma (DSD).

Početak je to, prema riječima ministra Omerovića, internacionalizacije i ulazak u međunarodne projekte koji će obrazovni sistem na području Tuzlanskog kantona učiniti boljim i kvalitetnijim.

„Implementacijom ovog međunarodnog programa podići ćemo i kvalitet izučavanja stranih jezika u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Suština ovog protokola jeste kvalitetnija nastava njemačkog jezika i da se otvore nove perspektive našim učenicima a što će im omogućiti i aplikaciju na različite projekte. Mi nećemo stati samo na saradnji sa Njemačkom. Brzo ćemo nastaviti razvijati slične programe i sa drugim zemljama koje su pokazale interes da se njihov jezik izučava na području TK.“

DSD je ispit znanja njemačkog jezika Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke za učenike u inostranstvu.

„Ovaj vid nastave i učenja njemačkog jezika učenike TK će integrirati u savremene i moderne procese obrazovanja. Učenici će biti uključeni u razne projekte i saradnje sa SRNJ ali i sa drugim učenicima izvan granica BiH, posebno se tu misli na saradnju učenika u okviru Balkana. Po prvi put u Tuzlanskom kantonu smo uspjeli da u ovaj projekat uključimo i Univerzitet u Tuzli, tačnije Filozofski fakultet. Primarni cilj jeste da obrazovni proces i nastava njemačkog jezika za učenike budu zabavni ali će i studenti biti uključeni u ovaj cijeli proces, zajedno sa nastavnicima njemačkog jezika. Studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost će u velikoj mjeri pomoći i poduprijeti cjelokupnu realizaciju ovog projekta“, naglasila je dr. Batteux.

Za početak će se, prema Protokolu, DSD programu priključiti četiri škole: OŠ „Tušanj“, OŠ „Sjenjak“, OŠ „Brčanska Malta“ i OŠ „Novi Grad“.