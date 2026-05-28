Počinje sanacija platoa u tuzlanskom naselju Slatina

U tuzlanskom naselju Slatina u ponedjeljak, 1. juna 2026. godine, planiran je početak radova na sanaciji i asfaltiranju platoa, odnosno pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića.

Radovi će se izvoditi na dijelu od broja 3 do 11, a realizuje ih Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Iz nadležne službe zamolili su građane, posebno stanare navedene adrese, za strpljenje tokom izvođenja radova, kao i za poštivanje uputa izvođača na terenu.