Podnesena krivična prijava protiv Dodika zbog govora mržnje

Arnela Šiljković - Bojić

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, podnijeli su danas Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, zbog, kako navode, govora mržnje na predizbornim skupovima te stranke.

Šemsudin Mehmedović je u izjavi za Fenu poručio da se „politički pragmatizam Milorada Dodika, u koji su se godinama zaklinjali mnogi njegovi politički partneri, pretvorio u nacionalni šovinizam, pa čak i fašizam“.

Prema njegovim riječima, Dodik, „kao politički gubitnik, sada ne bira sredstva da uvrijedi i ponizi druge, pokušavajući na taj način dokazati vlastitu ispravnost“.

Mehmedović je naglasio da su poruke koje je Dodik slao s predizbornih skupova duboko uvredljive, te da pokazuju stvaran odnos koji ima prema drugim narodima u Bosni i Hercegovini. „Njegovi nastupi ruše sve mostove saradnje i suživota koje su generacije gradile stoljećima“, rekao je Mehmedović, pozvavši građane Republike Srpske „da ne nasjedaju na izljeve mržnje“.

„Očekujemo da pravosuđe, u skladu s Krivičnim zakonom BiH, reaguje i donese odgovarajuće mjere. Dodik je iznio stavove koji raspiruju mržnju i vrijeđaju dostojanstvo svakog drugog i drugačijeg, zbog čega mora odgovarati pred Sudom Bosne i Hercegovine“, zaključio je Mehmedović.

