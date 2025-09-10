Poduzetništvo i poljoprivreda u fokusu: Tuzla finansira 18 projekata

Grad Tuzla izdvojio je 50 000 KM za 18 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede, s ciljem jačanja malih biznisa, poljoprivrednih gazdinstava i inovativnih ideja građana.

Grad Tuzla podržao je 18 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede, za koje je iz budžeta izdvojeno ukupno 50 000 KM. Ugovori o sufinansiranju potpisani su danas u Gradskoj upravi, a sredstva su dodijeljena putem javnog poziva po LOD metodologiji, koja podrazumijeva transparentno partnerstvo između lokalne vlasti i organizacija civilnog društva.

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, istakao je da je podrška projektima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede važan segment lokalnog razvoja. Naglasio je da se kroz ovakve programe potiče samozapošljavanje, kreira nova vrijednost i gradi održiva zajednica, uz najavu da će u narednoj godini biti planirana i veća sredstva, kako za projekte nevladinog sektora, tako i za program Siguran start.

“Grad Tuzla, u saradnji s organizacijama i poduzetnicima, gradi stabilan ekonomski razvoj i jača društvenu koheziju. Cilj nam je da podržimo inovativne ideje koje doprinose boljem kvalitetu života naših građana”, poručio je Lugavić.

Podršku Grada dobila su udruženja i organizacije koje djeluju u različitim oblastima. Jedan od primjera je Udruženje Prospera, čija predsjednica Ermina Mustafić objašnjava da projekat “Otkrij Tuzlu za 3 dana” predstavlja digitalni vodič na bosanskom i engleskom jeziku, kroz koji se želi turistima približiti bogata ponuda Tuzle, ali i promovirati mladi poduzetnici.

“Želimo pokazati da Tuzla nudi mnogo više od Panonskih jezera, a digitalni vodič omogućiće posjetiocima da otkriju lokalne proizvode, restorane i kulturne sadržaje. Time doprinosimo razvoju privrede i jačanju prepoznatljivosti grada”, istaknula je Mustafić.

Grant je od posebnog značaja i za novoosnovana udruženja. Belmin Tukić, predsjednik Udruženja mladih Link, rekao je da je ovo njihov prvi projekt, kroz koji žele okupiti tim mladih ljudi da pomažu vršnjacima pri pokretanju biznisa i snalaženju u birokratskim procedurama.

“Finansijska podrška Grada Tuzla za nas je izuzetno važna jer nam omogućava da napravimo prve korake i pokažemo da mladi imaju ideje koje zaslužuju priliku. Ovaj grant motiviše nas da nastavimo razvijati projekte koji doprinose zajednici”, naglasio je Tukić.

Predsjednik Pčelarskog društva „Nektar“, Šefik Čivić, naglasio je značaj očuvanja pčelarstva kroz projekat nabavke 100 oplodnjaka za pčelinje matice, ističući da je cilj zaštita autohtonih kranjskih pčela i evidencija čistog genetskog materijala, što je važno ne samo za Tuzlu nego i za širu zajednicu pčelara u BiH.

Da ovakvi projekti doprinose i razvoju turizma pokazuje primjer organizacije sajmova. Kako je istakao organizator Edis Bajić, nakon Sajma kafe i čokolade, u septembru će biti održan Sajam knjige sa više od 80 promocija i bogatim kulturnim programom.

Ovim aktivnostima Tuzla se želi dodatno pozicionirati kao kulturno i turističko središte, uz jačanje poduzetništva i lokalne privrede.

Grad Tuzla već godinama izdvaja sredstva za podršku nevladinom sektoru, a ovakvi projekti iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede pokazuju kako zajednički rad lokalne vlasti i građana može donijeti konkretne rezultate u svakodnevnom životu.