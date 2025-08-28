Pojačan promet na granicama, zadržavanja do 30 minuta

Prve naznake prolaska ljeta u saobraćaju je pojava magle, u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, kada temperaturne razlike dovode do smanjene vidljivosti.

Uz to, nakon nedavnih kiša koje su uslijedile poslije dugotrajnog razdoblja visokih ljetnih temperatura, na cestama su sve učestaliji odroni.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje.

Na graničnim prelazima povremeneno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.