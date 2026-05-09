Pojačan saobraćaj na izlazu iz BiH, gužve na više prelaza

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, Entry/Exit System, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica, saopćeno je iz BIHAMK-a.

U oba smjera duge su kolone vozila na graničnim prelazima Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, Entry/Exit System, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj, Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, preko mosta Hercegovina, zbog radova se saobraća preticajnom trakom.

Na regionalnoj cesti Kiseljak, Kreševo, Tarčin, na dionici Resnik, Kreševo, zbog asfaltiranja je obustavljen saobraćaj od 6 do 18 sati.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje, Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Grepka ili Kalinovika, gdje ima 19 kilometara makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina, na Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.