Pojačan saobraćaj na izlazu iz BiH, moguća duža čekanja na granicama

Prema informacijama BIHAMK-a, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove jutros je moguća smanjena vidljivost zbog magle, zbog čega se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Radovi na sanaciji kolovoza izvode se na autocesti A-1 na dionici Kakanj–Lašva, gdje je u dužini od tri kilometra saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku i na dionicama Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica te Počitelj–Bijača, uključujući most Hercegovina.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić–Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje.

Pojačan promet vozila zabilježen je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila uglavnom nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a upozoravaju i da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) moguća duža čekanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.