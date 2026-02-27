Pojačan saobraćaj pred vikend: Radovi na više dionica i moguća duža čekanja na granicama

Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz slabije smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove gdje je kolovoz mjestimično vlažan.

Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a posebno apelujemo na oprez u zonama škola. Dani vikenda su pred nama, pojačanu frekvenciju vozila očekujemo danas i na graničnim prelazima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja, kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog uređenja pojasa uz magistralnu cestu Cazin-Velika Kladuša, u vremenu od 08 do 16 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog održavanja svjetlosne signalizacije, usporeno se saobraćaj na raskrsnici cesta M-17 i R-435 u Konjicu.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.