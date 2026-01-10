Poledica i magla otežavaju saobraćaj širom BiH

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija po mokrom i klizavom kolovozu, a zbog ledene kiše vozačima se skreće pažnja na poledicu na brojnim dionicama. Poseban oprez potreban je prilikom prelaska mostova i nadvožnjaka. Magla i niska oblačnost dodatno otežavaju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, dok postoji i povećana opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovozu. Vozačima se savjetuje poštivanje saobraćajnih propisa, izbjegavanje naglih kočenja i rizičnih preticanja.

Na putnom pravcu Bosansko Grahovo–Drvar na snazi je potpuna zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila, dok je na dionici Bosansko Grahovo–Strmica zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, zabilježene su duge kolone putničkih vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Zbog primjene novog sistema evidencije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES), moguća su dodatna čekanja na granicama.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.