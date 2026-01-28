Policija identifikovala osobe koje su postavila uvredljivi transparent kod UKC-a Tuzla

U Tuzli je na vanjskom dijelu ograde JZU UKC, kod „Plave bolnice“, postavljen transparent s uvredljivim natpisom usmjerenim na vjerske i nacionalne zajednice. Incident je kvalifikovan kao krivično djelo izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

Policija je prilikom uviđaja izuzela transparent, koji će biti korišten kao dokaz u krivičnom postupku. Operativnim provjerama identifikovana su dva lica iz Tuzle, M.Č. (2003) i A.H. (2002), koja se dovode u vezu s ovim djelom, a protiv kojih će Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Dalje istrage i provjere se nastavljaju s ciljem utvrđivanja svih činjenica i eventualno drugih učesnika u incidentu.