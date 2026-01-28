Policija identifikovala osobe koje su postavila uvredljivi transparent kod UKC-a Tuzla

Arnela Šiljković - Bojić
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

U Tuzli je na vanjskom dijelu ograde JZU UKC, kod „Plave bolnice“, postavljen transparent s uvredljivim natpisom usmjerenim na vjerske i nacionalne zajednice. Incident je kvalifikovan kao krivično djelo izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

Policija je prilikom uviđaja izuzela transparent, koji će biti korišten kao dokaz u krivičnom postupku. Operativnim provjerama identifikovana su dva lica iz Tuzle, M.Č. (2003) i A.H. (2002), koja se dovode u vezu s ovim djelom, a protiv kojih će Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Dalje istrage i provjere se nastavljaju s ciljem utvrđivanja svih činjenica i eventualno drugih učesnika u incidentu.

pročitajte i ovo

Politika

Snaga naroda: Izdaja u Parlamentu FBiH, oboren zakon koji je trebao...

Istaknuto

Hitne izmjene zakona: FUP zadržava kadar do 65. godine, uvodi se...

Istaknuto

U Gradačcu pronađeno više od dva kilograma speeda, uhapšene dvije osobe

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas širom TK: Policija objavila detaljan raspored

BiH

Policijski sindikati u FBiH protive se hitnim izmjenama Zakona o policijskim...

Vijesti

Policija istražuje napad na 17-godišnjakinju na autobuskoj stanici u Gradačcu

Tuzla i TK

Tuzla: Uhapšen Hajrudin Malagić, osumnjičen za nasilje u porodici

Vijesti

Uspostavljen produženi boravak u OŠ Centar Tuzla

BiH

Stanje na cestama: Magla na pojedinim dionicama, upozorenje na odrone i povremeno jak vjetar

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Danas uglavnom kiša, za Tuzlu na snazi meteoalarm

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 218 zdravstvenih usluga

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]