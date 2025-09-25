Pomoć za Eminu Hodžić iz Lukavca: Mlada majka vodi borbu s karcinomom

Ali Huremović

Naša sugrađanka Emina Hodžić iz Lukavca, rođena 7. januara 1996. godine, vodi najtežu životnu bitku. Emini je dijagnosticiran adenokarcinom rektuma, stadij IV – rak debelog crijeva koji se proširio na limfne čvorove, trbušnu maramicu, matericu i jajnik, a postoji i sumnja i na jetru.

Emina je do sada prošla izuzetno težak put liječenja: operaciju uklanjanja debelog crijeva i ugradnju stome u novembru 2024. godine, zatim 12 ciklusa hemoterapije od decembra 2024. do jula 2025. U augustu 2025. uslijedila je reoperacija kojom su odstranjeni dio tankog crijeva, materica i jajnik, te urađena biopsija jetre.

Nažalost, bolest je u uznapredovalom stadiju i pred Eminom su skupe terapije, ciljane i imunoterapije, koje nisu dostupne ili nisu pokrivene zdravstvenim sistemom u Bosni i Hercegovini.

Emina ima samo 29 godina i majka je male djevojčice koja treba svoju mamu. Njena najveća želja je da se izbori za život i da odgaja svoje dijete.

Zbog toga se upućuje apel svim ljudima dobrog srca da, prema svojim mogućnostima, pomognu ovoj mladoj majci u njenoj borbi. Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može biti korak bliže Emini ka neophodnim terapijama i šansi za ozdravljenje.

