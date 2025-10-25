Popis onoga što se smije prenijeti preko granice iz BiH u Hrvatsku

Carinska služba propisuje jasna pravila za unos robe u ličnoj prtljazi, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove, što je posebno važno za putnike koji dolaze iz zemalja izvan Evropske unije, poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore. Poznavanje ovih pravila može spriječiti neprijatnosti i kazne na granici.

Proizvodi životinjskog porijekla, poput domaćeg sira ili suhog mesa, u pravilu se ne smiju unositi iz trećih zemalja. Meso, mlijeko i mliječni proizvodi zabranjeni su za unos, osim u posebnim slučajevima. Dopušteno je unijeti do 2 kilograma po osobi proizvoda kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, mlijeko u prahu ili hrana za kućne ljubimce, pod uslovom da su namijenjeni ličnoj potrošnji. Hljeb, kolači, slastice i termički obrađeni proizvodi od jaja mogu se unositi bez ograničenja.

Ako količine premašuju dozvoljene granice ili roba ne ispunjava propisane uslove, podliježe veterinarskoj kontroli na graničnim prelazima poput Bajakova, Stare Gradiške ili Zračne luke Zagreb. Za takve pošiljke potreban je veterinarski certifikat, a roba koja ne zadovoljava standarde bit će oduzeta i uništena, dok neprijavljivanje može rezultirati novčanom kaznom, prenosi Večernji list.

Ova pravila odnose se na uvoz iz zemalja izvan EU, s izuzetkom Švicarske, Islanda, Norveške, San Marina, Andore i Lihtenštajna, za koje važe ista pravila kao i unutar Unije. Posebni propisi primjenjuju se na Farske otoke i Grenland.

Duhanski proizvodi

Avionski i pomorski promet: dopušteno je unijeti 200 cigareta, 100 cigarillosa, 50 cigara ili 250 g duhana.

Cestovni i željeznički promet: dozvoljeno je 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara ili 50 g duhana.

Ostali duhanski proizvodi: do 50 g grijanog duhana, 10 ml e-tečnosti ili 50 g novih duhanskih proizvoda.

Ova pravila ne važe za putnike mlađe od 17 godina.

Alkoholna pića

Putnici iz trećih zemalja mogu unijeti:

16 litara piva,

4 litre vina,

1 litru pića s udjelom alkohola iznad 22% (npr. rakija),

2 litre pića s udjelom alkohola do 22%.

Ova ograničenja vrijede za sve vrste prevoza, a alkohol mora biti za ličnu upotrebu.

Vrijednost robe u prtljazi

Ukupna vrijednost robe koja se unosi ne smije prelaziti:

430 eura za putnike u avionskom i pomorskom prometu,

300 eura za putnike u cestovnom i željezničkom prometu,

150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Ako pojedinačni predmet premašuje ove vrijednosti, ne može se dijeliti niti prijaviti na više osoba. Roba komercijalnog karaktera podliježe naplati carine, PDV-a i trošarina.

Lijekovi i gotovina

Putnici mogu ponijeti lijekove za ličnu upotrebu u količini dovoljnoj za najviše mjesec dana liječenja, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Za lijekove koji sadrže narkotike dopušteno je unijeti količinu za pet dana terapije, odnosno do 15 dana u slučaju zamjenske terapije ili liječenja u terminalnoj fazi bolesti.

Unos gotovine u iznosu od 10.000 eura ili više mora se prijaviti carinskoj službi, putem elektronskog obrasca ili prilikom prelaska granice.