Poplave u više dijelova BiH, bez električne energije oko 15.000 potroša

Poplave u više dijelova BiH

Rijeka Bosna se usljed topljenja snijega i obilnih padavina izlila u sarajevskom naselju Rajlovac, gdje su poplavljena dvorišta poslovnih objekata i poljoprivredne površine, a voda prijeti da ugrozi i nekoliko objekata.

Porast vodostaja bilježi se i na rijekama Neretvi, Trebižatu, Bregavi i Krupi na području Čapljina. Najkritičnija situacija zabilježena je u naselju Struge, gdje se rijeka Trebižat izlila iz korita i poplavila više stambenih objekata.

Prema podacima Elektroprivreda BiH, ledena kiša izazvala je smrzavanje na električnim vodovima, dok su bujične poplave i klizišta nastala usljed otapanja snijega dovela do novih kvarova na distributivnoj mreži i elektroenergetskoj infrastrukturi.

Bez električne energije trenutno je oko 15.000 potrošača, uglavnom na području Zeničko-dobojskog kantona, dok su problemi u snabdijevanju strujom zabilježeni i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu.

Iz Elektroprivrede BiH upozoravaju da najavljene nove snježne padavine, porast podzemnih voda i pojava klizišta mogu dodatno ugroziti objekte ove kompanije, te da u pojedinim slučajevima postoji mogućnost preventivnih isključenja s mreže radi očuvanja stabilnosti elektroenergetskog sistema.

Poplave i u Foči, na snazi vanredno stanje