Poraz bh. košarkaša u Turskoj

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je započela kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Gjergje su u prvom kolu kvalifikacija u Istanbulu poraženi od selekcije Turske sa 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13).

Aktuelni viceprvak Evrope opravdao je ulogu favorita i slavio na kraju ubjedljivu pobjedu. No, iako to rezultat ne pokazuje, Turska se morala namučiti za trijumf nad oslabljenom selekcijom BiH koja je u Istanbul došla sa samo 11 igrača, bez nekoliko standardnih igrača.

BiH je pružila dobar otpor i parirala favoriziranom protivniku više od 30 minuta, a u drugom periodu bila je i bolji rival kada je sustigla zaostatak i na odmor otišla sa minusom od samo jednog poena.

Ipak, u posljednjoj četvrtini došao je do izražaja individualni kvalitet domaće selekcije koja je sa nekoliko vezanih trojki slomila otpor bh. tima. S druge strane, potpuno je stao šut bh. košarkaše te je poraz bio neminovan.

Pobjednički sastav predvodio je Tarik Biberović sa 20 poena, a dva manje postigao je Sehmus Haser.

U redovima bh. reprezentacije istakli su se Amar Alibegović sa 18, Emir Sulejmanović sa 12, te Ajdin Penava i Xavier Castaneda sa po 11 poena.

Naredni meč reprezentacija BiH igra za tri dana, kada će u Sarajevu ugostiti selekciju Srbije koja je večeras nakon preokreta u Beogradu pobijedila Švicarsku sa 90:86.