Poručnik OSBiH Goran Čalušić uspješno završio pilotsku obuku u SAD-u

Ali Huremović
Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poručnik Goran Čalušić, uspješno je okončao prestižnu pilotsku obuku u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru programa „Aviation Leadership Program – ALP“ koji realizuju Zračne snage SAD-a.

Svečana ceremonija promocije polaznika klase 26-01 održana je 17. oktobra 2025. godine u zrakoplovnoj bazi Columbus, savezna država Mississippi. Među 25 američkih i međunarodnih pilota koji su završili ovu zahtjevnu obuku bio je i poručnik Čalušić, čime je stekao zvanje vojnog pilota Oružanih snaga BiH.

Riječ je o visoko cijenjenom međunarodnom programu koji, osim letačke edukacije, obuhvata i razvoj liderskih sposobnosti, jačanje partnerstva i bolje razumijevanje sistema i vrijednosti Sjedinjenih Američkih Država.

Obuka je započela u Centru za osnovnu letačku obuku Zračnih snaga SAD u Pueblu (Colorado), gdje je Čalušić završio početni dio treninga na avionu Diamond DA-20, ostvarivši više od 50 sati leta. Nastavak edukacije odvijao se u bazi Columbus (Mississippi), gdje je kroz višemjesečni akademski i praktični program usvojio znanja i vještine potrebne za upravljanje avionom T-6A Texan II.

Cjelokupna obuka trajala je 15 mjeseci, tokom kojih je poručnik Čalušić ostvario više od 200 sati leta i dodatnih 80 sati na simulatoru, završivši program s najvišom ocjenom „Well Above Average Student“.

U Ministarstvu odbrane BiH ističu da ovaj uspjeh potvrđuje posvećenost Oružanih snaga BiH modernizaciji i obnovi pilotskog kadra, uz kontinuiranu podršku Kancelarije za odbrambenu saradnju SAD-a (ODC) i partnerskih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama.

