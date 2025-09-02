Potpisan memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom TK potpisali su memorandum o saradnji kojim se uspostavljaju novi modeli zajedničkog djelovanja u borbi protiv korupcije. Dokument su potpisali glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović i sekretar Ureda Muamer Šljivić.

Memorandum definiše razmjenu informacija, koordinaciju u postupanju po prijavama i zajedničke aktivnosti usmjerene na otkrivanje i procesuiranje koruptivnih djela. Osim toga, saradnja predviđa i zajedničke edukacije, stručna usavršavanja, kao i razvoj mehanizama za praćenje i evaluaciju antikorupcijskih aktivnosti.

Kroz ovaj dokument uspostavljeni su mehanizmi saradnje koji će omogućiti bržu i efikasniju reakciju institucija, uz puno poštivanje njihove samostalnosti i nezavisnosti. Poseban značaj dat je zajedničkom radu na prijedlozima sistemskih mjera za prevenciju korupcije, kao i aktivnom učešću u reformskim procesima.

Potpisivanjem memoranduma Kantonalno tužilaštvo TK i Ured za borbu protiv korupcije poslali su jasnu poruku da borba protiv korupcije zahtijeva institucionalno povezivanje i sinergiju. Očekuje se da će ovakva saradnja doprinijeti jačanju povjerenja građana u pravosudne i kontrolne organe, te podizanju nivoa zakonitosti, javne etike i transparentnosti u Tuzlanskom kantonu.