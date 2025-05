Potpisan sporazum o pokretanju programa “Škola kulture sjećanja” za učenike TK

Svečano je potpisan Sporazum o uspostavljanju međusobne saradnje na realizaciji vannastavnog obrazovnog programa pod nazivom “Škola kulture sjećanja”.

Sporazum su potpisali ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović i direktor Centra za kulturu Tuzla Edin Jahić, uz prisustvo gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića.

“Kultura sjećanja nije vraćanje u prošlost. To je garancija istinske budućnosti, bazirane na istini i garancija da se zločini počinjeni u BiH neće više ponoviti. To ćemo postići na način da učimo mlade ljude ko je bio agresor, a ko se branio, ko su bile civilne žrtve i da su one kao nevine ubijene”, pojasnio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Cilj ovog sporazuma je unaprjeđenje obrazovanja kroz promociju mira, razumijevanja i očuvanja kolektivnog pamćenja. Planirane aktivnosti obuhvataju posjete učenika osnovnih i srednjih škola Memorijalnom centru Kapija, stručno vođenje kroz muzejsku i edukativnu postavku, te niz drugih edukativnih sadržaja koji će doprinijeti razvoju svijesti o važnosti kulture sjećanja.

“Ovdje imamo jedan obavezujući odnos što je jako dobro. Nažalost sada imamo jednu apsurdnu situaciju, u Memorijalni centar Kapija više nam dolaze učenici iz drugih kantona nego iz TK. Na ovaj način smo odlučili da ih animiramo kako bi učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole, kao i učenici srednjih škola kao obavezan vid nastave imali jedan dan da obiđu Memorijalni centar Kapija”, kazao je Edin Jahić, direktor Centra za kulturu Tuzla.

Gradonačelnik Lugavić pohvalio je inicijativu, naglasivši da Tuzla ima posebnu odgovornost u njegovanju kulture sjećanja, posebno među mladima.

“Ovo je proaktivan pristup gdje na ovakav način mi odajemo počast, sjećanje na sve žrtve Kapije i garantujemo da u budućnosti one neće otići u zaborav. Grad je napravio Memorijalni centar i on je glavni branioc istine o zločinu koji se desio na Kapiji. Na ovakav način mi garantujemo da i u narednom periodu svi budući naraštaji će stati u zaštitu istine o zločinu na Kapiji”, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Realizacija programa “Škola kulture sjećanja” stupa na snagu odmah, a očekuje se aktivno uključivanje škola s područja cijelog kantona.