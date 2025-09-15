Potvrđena optužnica protiv Edina Ćehajića (30) i Arnela Tufekčića (26) iz Tuzle

Kantonalni sud Tuzla je potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Edina Ćehajića (30) i Arnela Tufekčića (26) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo razbojništvo.

Optužnicom im se na teret stavlja da su 19.avgusta 2025. godine, pola sata iza ponoći, u Trgovačkoj ulici u Tuzli, u neposrednoj blizini jedne zlatarske radnje i ugostiteljskog objekta, po prethodnom dogovoru, uz upotrebu oružja i fizičke sile, izvršili razbojništvo nad više osoba. Oni su, uz prijetnju startnim pištoljem i fizičkim napadom, od jedne osobe oduzeli novac u iznosu od 50,00 KM i pokušali pribaviti njegove bankovne kartice, pri čemu je oštećeni lakše tjelesno povrijeđen. Nakon što se oštećeni uspio otrgnuti i zatražiti pomoć, optuženi su se udaljili s mjesta događaja, pribavivši sebi protupravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu.

Postupajući tužilac je Kantonalnom sudu Tuzla predložio da se optuženima produži mjera pritvora nakon podizanja optužnice u zakonski predviđenom periodu, uz kontrolu opravdanosti mjere pritvora svaka dva mjeseca.