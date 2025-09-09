Potvrđena optužnica protiv muškarca iz Gradačca zbog prijetnji

Nedžida Sprečaković
Tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: Kantonalno tužilaštvo TK

Potvrđena je optužnica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koju je potvrdio Općinski sud u Gradačcu, protiv Almedina Rabića (37) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i oštećenje tuđe stvari.

Rabiću se optužnicom na teret stavlja da je u popodnevnim satima 5. avgusta 2025. godine u mjestu Mionica na području Gradačca pred kućom oštećenog A.O istom uputio ozbiljne prijetnje da će napasti na njegov život i tijelo i pucati u njega, i to u prisustvu dva policijska službenika PU Gradačac koji su prethodno izašli na intervenciju po prijavi A.O. Kada su mu policajci izdali jasne naredbe da prestane sa prijetnjama, počeo ih je vrijeđati i fizički nasrnuo na oba policajca i nanio im lake tjelesne povrede, nakon čega su ga policijski službenici stavili pod kontrolu, sprječili dalje napade, lišili ga slobode i priveli ga u prostorije za zadržavanje u PU Gradačac.

U prostorijama za zadržavanje PU Gradačac osumnjičeni je u ranim jutarnjim satima 6. avgusta upotrebom fizičke siile oštetio zid i malter oko ulaznih vrata i udarao nogama i rukama u vrata prostorije i oštetio ih, i tako PU Gradačac pričinio materijalnu štetu u iznosu od oko 1.800 KM.

Na prijedlog postupajućeg tužioca optuženom je Općinski sud u Gradačcu produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku, te će se vršiti kontrola opravdanosti ove mjere svaka dva mjeseca od donošenja poslednjeg rješenja o pritvoru.

