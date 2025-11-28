Povećana proizvodnja električne energije

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH tokom oktobra 2025. godine dostigla je 680 GWh, što je znatno više u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada je iznosila 479 GWh, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U ukupnoj proizvodnji, najveći udio imale su termoelektrane sa 56,6 posto, dok su hidroelektrane učestvovale sa 33,2 posto, a vjetroelektrane sa 10,2 posto, što odražava stabilan rad svih proizvodnih pogona u ovom periodu.

U rudarskom sektoru zabilježen je rast proizvodnje mrkog uglja, koja je u oktobru iznosila 379.882 tone, u odnosu na 337.146 tona iz istog mjeseca 2024. godine. Proizvodnja lignita bila je 130.414 tona, što je takođe više nego lani, dok je količina proizvedenog koksa smanjena na 20.059 tona u poređenju s 36.836 tona iz prethodne godine, što ukazuje na pad aktivnosti u tom segmentu prerađivačke industrije.

U istom mjesecu evidentiran je i neznatan pad uvoza naftnih derivata, ukupno 116.843 tone u oktobru 2025. godine, u odnosu na 118.987 tona godinu ranije. Najveći dio uvoza čini dizel gorivo, sa udjelom od 73,4 posto, zatim bezolovni motorni benzin sa 10,4 posto, dok se 7,1 posto odnosi na mazut i ekstra lako lož ulje, a preostalih 9,1 posto na druge vrste naftnih proizvoda.