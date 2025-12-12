Povećanje penzija naredne godine definitivno za više od 17 posto

Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, foto: Fena

Povećanje penzija naredne godine definitivno će biti veće od 17 posto, i odnosi se na sve kategorije penzionera i za sve iznose penzija, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, navodeći da novi zakonski model donosi značajno povoljniji položaj za više od 450 hiljada penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Delić je pojasnio da će u 2026. godini penzije rasti znatno više nego po važećem zakonu, zahvaljujući dogovoru unutar Vlade FBiH i podršci oba doma Federalnog parlamenta. Istakao je da su u proteklim mjesecima provedene detaljne analize i osigurana potrebna sredstva, uz podršku premijera i ministra finansija.

Prema njegovim riječima, s članovima Zastupničkog doma već je postignut dogovor da se finalni tekst Zakona o PIO usvoji na Vladi FBiH, a potom i u Parlamentu, najvjerovatnije tokom januara. Naglasio je da je važno da zakon obuhvati isplatu januarske penzije u uvećanom iznosu, bez obzira na tačan datum usvajanja.

Novi zakon predviđa dva redovna usklađivanja penzija tokom godine, prvo u januaru i drugo u julu. Preliminarne procjene pokazuju da bi januarsko usklađivanje iznosilo oko 11,6 posto, dok bi julsko bilo oko 5,6 posto, što ukupno znači da je povećanje penzija naredne godine definitivno veće od 17 posto.

Ministar je najavio i rast minimalne penzije sa sadašnjih 599 KM na 700 KM, ističući da je riječ o kompromisu do kojeg se došlo nakon zahtjevnih finansijskih analiza, s ciljem da se penzionerima osigura stabilniji i dostojniji standard života.

