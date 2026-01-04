Povratak sa odmora: kilometarske kolone iz pravca juga prema centralnim krajevima

Nakon praznika zabilježena je pojačana frekvencija vozila iz južnih krajeva prema centralnom dijelu zemlje, ali i prema sjevernim i istočnim izlazima. Snijeg i dalje intenzivno pada širom Bosne i Hercegovine, a stanje na cestama mijenja se iz minute u minutu, što dodatno otežava putovanje hiljadama vozača koji se vraćaju sa odmora saopštava BIHAMK.

Problemi u saobraćaju ne nastaju samo zbog teretnih vozila, već i zbog velikog broja putničkih automobila koji nisu opremljeni adekvatnom zimskom opremom. Upravo takva vozila često ostaju zaglavljena na usponima ili usporavaju kretanje kolona, zbog čega se formiraju višekilometarska zadržavanja, posebno na pravcima iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje.

Dodatne poteškoće stvaraju i oborena stabla, koja se pod težinom snijega lome i povremeno blokiraju kolovoz. Zbog toga su česte kratkotrajne obustave saobraćaja, dok putne službe ne uklone prepreke. Nadležne ekipe reagiraju po svakoj prijavi, ali se vozačima savjetuje maksimalan oprez i strpljenje, jer se uslovi na terenu brzo mijenjaju.

Zbog obilnih snježnih padavina, na više dionica magistralnih puteva obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Riječ je o pravcima Zvornik–Tuzla preko Crnog Vrha, Vlasenica–Sokolac na području Han Pijeska, Travnik–Donji Vakuf preko prevoja Komar, kao i Sarajevo–Pale preko Romanije. Na dionici Konjic–Bradina, iako je na snazi zabrana kretanja teretnih vozila, zabilježena je izuzetno velika frekvencija putničkih automobila iz pravca juga, što uz snijeg i neadekvatnu zimsku opremu dodatno pogoršava stanje i produžava čekanja.

Preko planinskih prevoja Karaula, Nišići, Makljen, Mlinište, Borova Glava i Čemerno preporučuje se upotreba lanaca za teretna vozila, dok se i vozačima putničkih automobila savjetuje da na put kreću isključivo sa odgovarajućom zimskom opremom i da, ukoliko je moguće, odgode putovanje dok se vremenski uslovi ne poprave.