Požar u Domu penzionera Tuzla – hronologija

U večernjim satima 4. novembra 2025. u Domu penzionera Tuzla izbio je požar koji je zahvatio sedmi sprat objekta, i već u prvim trenucima stvorio ozbiljnu situaciju za štićenike, osoblje i interventne službe.

20:45 – Prijava požara

Kako je potvrđeno iz Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, požar je prijavljen oko 20:45 sati.

Vatrogasne ekipe odmah su izašle na teren.

21:11–22:01 – Gašenje i evakuacija

U izvještaju naših novinara navodi se da je već u 21:11 na terenu bilo četiri vatrogasna vozila, prisutne policijske patrole i Služba civilne zaštite grada Tuzle.

U 21:12 ekipe hitne pomoći ušle su u objekat, a ubrzo nakon toga evakuacija štićenika sa pogođenog sprata započeta je.

Požar je, prema informacijama u 21:33 sati, ugašen, iako je i dalje bilo vidljivog dima.

22:34 – Prva informacija o broju žrtava

U izvještaju od 22:34 sati najavljeno je da će sutra u 8 sati biti održan vanredni kolegij na kojem će se saopštiti sve informacije o požaru i eventualnim stradalima.

00:38 (5. novembra) – Saopšten broj poginulih

U saopštenju JU Dom penzionera objavljeno je da je u požaru smrtno stradalo 10 korisnika Doma, dok je oko 20 osoba povrijeđeno.

Iz Doma su naveli da su povrijeđeni među korisnicima i osoblju, te da se povrijeđeni nalaze na liječenju u različitim centrima.

08:13 – Vanredni kolegij gradonačelnika

Tokom vanrednog kolegija koji je počeo u 8:13 sati, Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle, saopštio je najnovije podatke: broj preminulih porastao je na 11, dok je povrijeđenih 35.

Takođe je potvrđeno da su evakuirane 62 osobe sa 6. i 7. sprata, reanimirane su četiri osobe i da su angažovane brojne vatrogasne, medicinske i policijske službe.

Jutro nakon – Uviđaj i istraga

U ranim jutarnjim satima započeo je uviđaj u Domu penzionera uz prisustvo istražitelja, vještaka iz oblasti zaštite od požara, rada i elektro struke.

Snimci videonadzora iz objekta su izuzeti i predmet su analize.

Direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, podnio je ostavku.