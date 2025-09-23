Postupajući tuzilac Kantonalnog tužilaštva TK je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Ifetu Karić (63) iz Gračanice, zbog postojanja osnovane sumnje da je 21. septembra .2025. godine u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, usmrtila svog supruga S.K (66).

Ona je osumnjičena da je u popodnevnim satima suprugu nožem nanijela ubodnu povredu u predjelu stomaka usljed čega je nastupilo unutrašnje krvarenje koje je dovelo do njegove smrti na mjestu događaja.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu.

U toku su potrebna vjestačenja i istražne radnje.