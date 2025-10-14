Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za pokušaj silovanja u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Tuzli stavilo prijedlog za određivanje pritvora za Admira Alibegovica (42) iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela pokusaj silovanja, narusavanje nepovredivosti doma i neovlašteno optičko snimanje.

Postoji osnovana sumnja da je 12. oktobra 2025. godine u Tuzli, upotrebom fizičke sile i prijetnji, pokušao prisiliti oštećenu žensku osobu na spolni odnos, te protiv njezine volje neovlašteno boravio u njenom stanu i napravio fotografije bez njenog pristanka.

Osumnjičeni je lišen slobode od strane službenika Policijske stanice Centar, a nakon preuzimanja od strane Kantonalnog tužilaštva, postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istraga je u toku, a Tužilaštvo poduzima dalje mjere i radnje radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti događaja.