Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za pokušaj silovanja u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Tuzli stavilo prijedlog za određivanje pritvora za Admira Alibegovica (42) iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela pokusaj silovanja, narusavanje nepovredivosti doma i neovlašteno optičko snimanje.

Postoji osnovana sumnja da je 12. oktobra 2025. godine u Tuzli, upotrebom fizičke sile i prijetnji, pokušao prisiliti oštećenu žensku osobu na spolni odnos, te protiv njezine volje neovlašteno boravio u njenom stanu i napravio fotografije bez njenog pristanka.

Osumnjičeni je lišen slobode od strane službenika Policijske stanice Centar, a nakon preuzimanja od strane Kantonalnog tužilaštva, postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istraga je u toku, a Tužilaštvo poduzima dalje mjere i radnje radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti događaja.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Za stipendije učenicima deficitarnih zanimanja Vlada TK osigurala 1.170 KM po učeniku

Vijesti

Naša stranka: Duška Jurišić ulazi u Predsjedništvo

Vijesti

Predsjedništvo BiH nominiralo Trumpa za Nobelovu nagradu za mir

Vijesti

Isplata naknada civilnim žrtvama rata u Tuzlanskom kantonu

Politika

Odgođeni protesti penzionera

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]