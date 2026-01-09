Predrag Stanković osuđen na godinu zatvora zbog spolnog odnosa s maloljetnim učenikom

Penzionisani profesor gitare iz Tuzle Predrag Stanković osuđen je pred Općinskim sudom u Tuzli na kaznu od godinu dana zatvora, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Proglašen je krivim za produženo krivično djelo spolnog odnosa zloupotrebom položaja. Prema optužnici, Stanković je kao nastavnik gitare, koristeći odnos povjerenja i svoj položaj prema maloljetnoj osobi kojoj je bio povjeren radi podučavanja, u dužem vremenskom periodu počinio spolni odnos i s njim izjednačene spolne radnje.

Uhapšen je u decembru 2024. godine, nakon čega mu je određen pritvor u kojem je proveo sedam mjeseci. Presuda Općinskog suda u Tuzli još uvijek nije pravosnažna.