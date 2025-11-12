Predstavnici EU odali počast žrtvama stradalim u požaru u Domu penzionera Tuzla

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreca, zajedno s ambasadorima država članica EU, odao je danas počast žrtvama tragičnog požara u Domu penzionera Tuzla.

Cvijeće ispred Doma položili su ambasadori Belgije Christine Detaille, Francuske François Delmas, Grčke Ioanna Efthymiadou, Njemačke Alfred Grannas, Švedske Helena Lagerlöf i Danske Åge Sandal Møller.

Ovim gestom, predstavnici Evropske unije izrazili su solidarnost i saosjećanje s porodicama nastradalih i građanima Tuzle nakon tragedije koja je duboko potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu.