Predstavnički dom FBiH usvojio izmjene zakona o otpisu kamata na javne prihode

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je većinom glasova danas na sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Odobri li i Dom naroda ovaj zakon, kamate nastale pojedinim privrednim subjektima zbog neuplaćivanja javnih prihoda, registrovane prema stanju na dan 31. 12. 2023. godine, bit će otpisane u cijelosti pod uslovom da namire glavninu duga najkasnije za 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Posljednje prethodne izmjene legislative ove vrste nalagale su stanje na dan 31. 12. 2019. godine i uplatu glavnog duga najkasnije za 12 mjeseci da bi dužnik dobio mogućnost za otpis polovine obračunatih kamata.

Na ovoj sjednici je odobreno i zaduženje Federacije BiH kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj od 42,6 miliona eura. To je iznos od ukupno 71 milion eura zaduženja u ovom zajmu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a navedeni cilj je doprinos razvojnim politikama zdravstvenih sektora u BiH.

Prihvaćeni su također izvještaj o prošlogodišnjem radu i finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH te finansijski plan za 2025., a povodom ove tačke dnevnog reda su predloženi i zasebni zaključci čija suština su potrebne reforme budući da je tržište vrijednosnih papira, kako je navedeno, nerazvijeno.

Poslanici Predstavničkog doma odobrili su većinom glasova i Prijedlog zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH te su uvažili izvještaj o radu u prošloj godini i prvoj polovini 2025. Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša za 2024.

Odlukom Doma, naloženo je također pristupanje izradi prostornog plana Federacije BiH.

Većinom glasova odobrena je i inicijativa parlamentarne Komisije za pitanja mladih da do kraja ove godine budu stvoreni svi potrebni uslovi za uspostavu “Amber Alert” sistema u Federaciji BiH kao načina za brzo uzbunjivanje javnosti u slučaju nestanka djece i uključivanje šire zajednice u potragu.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je završena, a datum sljedeće bit će poznat naknadno.