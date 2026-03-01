Premijer FBiH poručio: Sloboda i nezavisnost nisu poklon

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku građankama i građanima povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

U poruci objavljenoj na društvenoj mreži Facebook podsjetio je da su 1. marta 1992. godine građani izabrali slobodu i nezavisnost.

Istakao je da svaka zastava koja se zavijori na granicama i svaki prelazak graničnih prelaza potvrđuju postojanje Bosne i Hercegovine kao priznate, suverene i ravnopravne države među članicama međunarodne zajednice.

„Jednim listićem, jednim glasom oblikovali su put svoje domovine. To nije bio samo izbor. To je bio čin hrabrosti i odgovornosti. Sloboda i nezavisnost nisu poklon. One su vrijednosti potvrđene voljom građana i čuvaju se svakog dana. A sloboda znači i sigurnost. Sigurnost naših domova, naše imovine i naših prava koja se prenose generacijama“, poručio je Nikšić.

Premijer je naglasio da je Bosna i Hercegovina domovina svih njenih ljudi, bez obzira na ime, vjeru ili porijeklo.

„Dan nezavisnosti nije samo sjećanje. To je obaveza. Obaveza da gradimo Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu, pravednu, prosperitetnu državu. Državu u kojoj mladi ljudi ostaju, u kojoj se cijene rad, znanje i trud. U kojoj institucije služe svakom građaninu. Državu u kojoj zajedništvo nije parola, već način života. Državu u kojoj je poštivanje ljudskih prava temelj našeg društva i naše demokratije. Neka nam 1. mart bude trajni podsjetnik da je moć u našim rukama“, naveo je premijer FBiH.

Dan nezavisnosti obilježava se u znak sjećanja na referendum održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada su se građani izjasnili o nezavisnosti Bosne i Hercegovine.