U Tuzli je 11. oktobra 2025. godine, u 76. godini života, preminuo Šemso Softić, dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatna policijska zvijezda“. Rođen je 5. marta 1950. godine u Goletićima, općina Kladanj, a tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.

Za izuzetnu hrabrost i doprinos odbrani države, naredbom Ministra unutrašnjih poslova Republike BiH, 6. aprila 1996. godine odlikovan je najvišim ratnim priznanjem „Zlatna policijska zvijezda“.

Dženaza Šemsi Softiću klanjana je jučer, u nedjelju 12. oktobra, poslije ikindije namaza, na lokalnom mezarju u rodnim Goletićima, općina Kladanj.

Porodica, saborci i mještani ispratili su ga s poštovanjem i zahvalnošću za sve što je učinio za odbranu Bosne i Hercegovine.