Preminuo dr. Enes Halilović, specijalista porodične medicine

RTV SLON

Sa tugom je primljena vijest da je u 51. godini života preminuo dr. Enes Halilović, cijenjeni specijalista porodične medicine.

Dr. Enes Halilović je 22. maja 2009. godine na Univerzitetu u Tuzli javno odbranio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Homocistein u angiografski dokazanoj koronarnoj bolesti“. Tokom svoje profesionalne karijere ostavio je dubok trag u medicinskoj zajednici, kako kroz svoj rad sa pacijentima, tako i kroz naučna istraživanja.

Njegova posvećenost poslu, nesebična ljubav prema ljudima i podrška koju je pružao kolegama ostat će trajno zapamćeni. Upravo tim riječima od njega su se oprostile kolege na društvenim mrežama, zahvalivši mu na svemu što je dao zajednici i profesiji.

Dr. Enes Halilović preselio je na ahiret 7. septembra 2025. godine u 16 sati. Dženaza će se klanjati ispred Džindijske džamije u Tuzli u utorak, 9. septembra 2025. godine, od 15:45 do 16:20 sati, nakon ikindije namaza, a ukop će biti obavljen na mezarju Bukovčići.

pročitajte i ovo

Magazin

Veterinarka otkriva: Pet osnovnih naredbi koje svaki pas treba znati

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 8. septembar

BiH

Forto: Vrijeme je za uvođenje umjetne inteligencije u državnu upravu BiH

Vijesti

Uskoro zimsko računanje vremena, evo kada pomjeramo kazaljke

Magazin

Jetra ne boli, ali upozorava: Evo koje simptome treba ozbiljno shvatiti

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]