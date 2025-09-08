Preminuo dr. Enes Halilović, specijalista porodične medicine

Sa tugom je primljena vijest da je u 51. godini života preminuo dr. Enes Halilović, cijenjeni specijalista porodične medicine.

Dr. Enes Halilović je 22. maja 2009. godine na Univerzitetu u Tuzli javno odbranio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Homocistein u angiografski dokazanoj koronarnoj bolesti“. Tokom svoje profesionalne karijere ostavio je dubok trag u medicinskoj zajednici, kako kroz svoj rad sa pacijentima, tako i kroz naučna istraživanja.

Njegova posvećenost poslu, nesebična ljubav prema ljudima i podrška koju je pružao kolegama ostat će trajno zapamćeni. Upravo tim riječima od njega su se oprostile kolege na društvenim mrežama, zahvalivši mu na svemu što je dao zajednici i profesiji.

Dr. Enes Halilović preselio je na ahiret 7. septembra 2025. godine u 16 sati. Dženaza će se klanjati ispred Džindijske džamije u Tuzli u utorak, 9. septembra 2025. godine, od 15:45 do 16:20 sati, nakon ikindije namaza, a ukop će biti obavljen na mezarju Bukovčići.