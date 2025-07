Preminuo glumac Julian McMahon, zvijezda serija Nip/Tuck i Charmed

Julian McMahon, australski glumac koji je obilježio televizijske ekrane ulogama u serijama Charmed, Nip/Tuck i FBI: Most Wanted, preminuo je u 56. godini života. Vijest o smrti Juliana McMahona potvrdila je njegova supruga Kelly Paniagua, ističući da je umro mirno, nakon duge i tihe borbe s rakom.

„Julian je volio život, porodicu, prijatelje, posao i publiku. Njegova najveća želja bila je da donese radost u živote drugih ljudi. Zahvalni smo na uspomenama i molimo za razumijevanje dok tugu privatno proživljavamo“, navela je u saopštenju koje je podijelila s javnošću.

Julian McMahon bio je sin bivšeg premijera Australije

Rođen 1968. godine u Sydneyju, McMahon je bio sin bivšeg australskog premijera Sir Williama McMahona i Lady Sonie McMahon. Svoju karijeru započeo je kao model u 1980-ima, a prvu veću glumačku ulogu ostvario je 1990. godine u seriji Home and Away, gdje je glumio u čak 150 epizoda.

U Sjedinjenim Američkim Državama afirmisao se kroz razne televizijske projekte, među kojima su i serije Another World, Profiler te gostovanja u Will & Grace. Međutim, najširu popularnost stekao je tumačeći lik Colea Turnera, napola čovjeka, napola demona u seriji Charmed, u periodu od 2000. do 2003. godine, uz povratak 2005.

Uloga koja mu je donijela i nominaciju za Zlatni globus bila je ona dr. Christiana Troya u seriji Nip/Tuck, gdje je utjelovio arogantnog, ali karizmatičnog estetskog hirurga. Serija se emitirala od 2003. do 2010. godine, a McMahonov lik ostao je jedan od najupečatljivijih na malim ekranima tog perioda.

Julian McMahon ostao je upamćen i po ulozi zlikovca Doktora Dooma u filmskoj franšizi Fantastic Four, čime je dodatno proširio svoju prepoznatljivost na globalnoj sceni.

Iako se u posljednjim godinama rijetko pojavljivao u javnosti, vijest o njegovoj smrti rastužila je mnoge obožavatelje širom svijeta koji su ga cijenili zbog harizme, posvećenosti glumi i specifičnog izraza koji je unosio u svaki lik.