Preminuo primarijus dr. Nenad Trifković

RTV SLON

U Tuzli je 12. oktobra 2025. godine, u 95. godini života, preminuo primarijus dr. Nenad Trifković, specijalista ginekologije. Bio je izuzetno cijenjen ljekar, humanista i borac za zdravlje žena, kojeg su njegove pacijentice i kolege s poštovanjem opisivale kao „humanost potvrđenu medicinom“.

Dr. Trifković je decenijama radio u Tuzli, gdje je ostavio neizbrisiv trag u medicinskoj zajednici i pomogao hiljadama žena. Njegova stručnost, ali i toplina u pristupu pacijentima, učinili su ga jednim od najomiljenijih ljekara u regiji.

Nakon duže bolesti, dr. Trifković je preminuo. Ispraćaj će biti obavljen u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine u 13 sati, ispred kapele na Pravoslavnom groblju Trnovac.

