Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za šest osoba osumnjičenih da su 3. septembra 2025. godine počinili razbojništvo u jednom automat klubu u Tuzli.

Pritvor je predložen za Semhada Gvozdena (31), Emina Redžića (40), Seada Hodžića (46), Aliju Džekića (28), Hidajeta Hankića (41) i Dalibora Markovića (41). Oni se sumnjiče da su se dovezli do objekta u ulici Bukinjska, nakon čega su dvojica, maskirani fantomkama i naoružani puškom, ušla u prostorije kluba i prijetnjom oružjem prisilila uposlenike da predaju novac. U tom trenutku ostali članovi grupe osiguravali su prostor oko objekta.

Otuđeno je oko 75.000 KM, a razbojništvo je izvršeno u trenutku kada objekat nije imao fizičko obezbjeđenje. Brzom reakcijom policije osumnjičeni su identifikovani i pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su ih lišili slobode. Nakon kriminalističke obrade predati su u nadležnost Tužilaštva zajedno s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu.

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva TK donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene, dok se istražne radnje nastavljaju.