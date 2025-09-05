Predložen pritvor za šest osumnjičenih za razbojništvo u automat klubu u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Tužilaštvo TK/ pritvor
Foto: Kantonalno tužilaštvo TK

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za šest osoba osumnjičenih da su 3. septembra 2025. godine počinili razbojništvo u jednom automat klubu u Tuzli.

Pritvor je predložen za Semhada Gvozdena (31), Emina Redžića (40), Seada Hodžića (46), Aliju Džekića (28), Hidajeta Hankića (41) i Dalibora Markovića (41). Oni se sumnjiče da su se dovezli do objekta u ulici Bukinjska, nakon čega su dvojica, maskirani fantomkama i naoružani puškom, ušla u prostorije kluba i prijetnjom oružjem prisilila uposlenike da predaju novac. U tom trenutku ostali članovi grupe osiguravali su prostor oko objekta.

Otuđeno je oko 75.000 KM, a razbojništvo je izvršeno u trenutku kada objekat nije imao fizičko obezbjeđenje. Brzom reakcijom policije osumnjičeni su identifikovani i pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su ih lišili slobode. Nakon kriminalističke obrade predati su u nadležnost Tužilaštva zajedno s izvještajem o počinjenom krivičnom djelu.

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva TK donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene, dok se istražne radnje nastavljaju.

pročitajte i ovo

Kultura

U BKC-u Tuzla otvorenje izložbe akademskog slikara Mehmeda Klepe

Sport

Rani termin za Zmajeve: BiH i Poljska otvaraju nedjeljni program Eurobasketa

Vijesti

Dijalizirani i transplantirani pacijenti ogorčeni, najavljuju mogućnost protesta

Sport

Najoštrija poruka iz Brisela: Izraelske akcije u Gazi okarakterisane kao genocid

Sport

Zmajevi otputovali u Rigu na osminu finala Eurobasketa

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]