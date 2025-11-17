Privatizacija u fokusu: Produžen rok za korištenje certifikata

Nedžida Sprečaković
Privatizacija u fokusu: Produžen rok za korištenje certifikata
Privatizacija u fokusu: Produžen rok za korištenje certifikata

Privatizacija je ponovo u centru pažnje nakon što je Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog izmjene zakona kojim se rok za korištenje certifikata za otkup stanova produžava do 30. juna 2027. godine. Privatizacija kroz certifikate i ranije je bila važan mehanizam za omogućavanje otkupa stanova osobama sa stanarskim pravima, a ova izmjena zadržava kontinuitet tog procesa.

Federalno ministarstvo finansija obrazložilo je da bi postojećim rokom, koji ističe 2025. godine, mnogi građani ostali bez mogućnosti da certifikate iskoriste tek nakon što im se završi postupak povrata stanova. Navodi se da je pristigla i inicijativa Agencije za privatizaciju FBiH koja traži produženje roka kako bi se omogućilo da se proces otkupa završi u realnim rokovima.

U samom zakonu ranije je ostavljena mogućnost da se rokovi vezani za privatizaciju i otkup stanova produžavaju u skladu s promjenama propisa iz oblasti restitucije, pa je novo produženje ocijenjeno opravdanim i potrebnim. Kako se radi o manjoj i jasno definisanoj izmjeni, Vlada je predložila usvajanje po skraćenom postupku.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Nikšić: Vlada FBiH će pomoći u sanaciji Doma i zbrinjavanju korisnika

Vijesti

Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Vijesti

Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Istaknuto

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću...

Vijesti

Demobilisani borci: Ako dodatka ne bude u Prijedlogu budžeta, znamo šta...

Vijesti

Vlada FBiH dodijelila 50 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

BiH

Novi femicid u BiH: Ubistvo u Mostaru ponovo otvorilo pitanje sigurnosti i zaštite

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo general Muharem Fetahagić, jedan od rijetkih generala JNA koji je stao u odbranu BiH

Tuzla i TK

Gradonačelnik Lugavić održao sastanak s novom šeficom OSCE-a u Tuzli

Vijesti

Institucije potvrdile: Osumnjičeni za ubistvo Aldine Jahić ranije prijavljen, ali bez zabrana

BiH

BH novinari upozoravaju: BHRT pred gašenjem, hitno traže rješenje krize

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]