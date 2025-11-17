Privatizacija je ponovo u centru pažnje nakon što je Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog izmjene zakona kojim se rok za korištenje certifikata za otkup stanova produžava do 30. juna 2027. godine. Privatizacija kroz certifikate i ranije je bila važan mehanizam za omogućavanje otkupa stanova osobama sa stanarskim pravima, a ova izmjena zadržava kontinuitet tog procesa.

Federalno ministarstvo finansija obrazložilo je da bi postojećim rokom, koji ističe 2025. godine, mnogi građani ostali bez mogućnosti da certifikate iskoriste tek nakon što im se završi postupak povrata stanova. Navodi se da je pristigla i inicijativa Agencije za privatizaciju FBiH koja traži produženje roka kako bi se omogućilo da se proces otkupa završi u realnim rokovima.

U samom zakonu ranije je ostavljena mogućnost da se rokovi vezani za privatizaciju i otkup stanova produžavaju u skladu s promjenama propisa iz oblasti restitucije, pa je novo produženje ocijenjeno opravdanim i potrebnim. Kako se radi o manjoj i jasno definisanoj izmjeni, Vlada je predložila usvajanje po skraćenom postupku.