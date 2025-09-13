Produžen rok za prijave na javni poziv za stipendije studentima povratnicima iz RS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona produžilo je rok za dostavu prijava na javni poziv za dodjelu stipendija studentima – povratnicima s područja povratničkih općina Republike Srpske koji studiraju na području Federacije BiH.

Prema odluci Vlade TK, rok za prijavu produžen je do 12. oktobra 2025. godine, dok ostali dijelovi javnog poziva ostaju neizmijenjeni.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, odluka o produženju donesena je jer značajan broj studenata još nije mogao pribaviti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje status korisnika smještaja u studentskim domovima.

Budući da je akademska 2025/26. godina tek započela, proces potpisivanja ugovora o smještaju još nije u potpunosti završen.

Cilj produženja roka, kako navodi resorni ministar Fadil Alić, jeste omogućiti svim zainteresovanim studentima da ravnopravno ostvare pravo na učešće u postupku dodjele stipendija.

Javni poziv kao i obrazloženje u kompletu možete pogledati na LINKU