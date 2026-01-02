Pronađeno vozilo na Jahorini: Navodno pripada Seadu Jahiću

Pripadnici Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad objavili su da je pronađen automobil Seada Jahića iz Tuzle, za kojim se traga dva dana.

Potraga je realizirana u saradnji sa Upravom civilne zaštite RS-a, a učestvovali su i GSS Jahorina, ATV klub Pale i ATV klub Šumski duh.

Potraga je obavljena na lokalitetu tromeđe općina Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale. Jahićev automobil je pronađen danas u 10 sati. “Dalje je slučaj preuzela policija“, naveli su iz GSS Istočni Stari Grad.

Nezvanično, prema navodima medija, u automobilu je pronađeno beživotno tijelo. Još uvijek nema zvanične potvrde o kojoj osobi je riječ.

Prethodno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona objavljeno da je Jahić nestao 31. decembra, kada je u 19 sati posljednji put lociran na širem području Jahorina-Trebević.

U trenutku kada je posljednji put lociran kretao se automobilom.