Pronađeno vozilo na Jahorini: Navodno pripada Seadu Jahiću

Adin Jusufović
sead jahić
Pripadnici Gorske službe spašavanja Istočni Stari Grad objavili su da je pronađen automobil Seada Jahića iz Tuzle, za kojim se traga dva dana.

Potraga je realizirana u saradnji sa Upravom civilne zaštite RS-a, a učestvovali su i GSS Jahorina, ATV klub Pale i ATV klub Šumski duh.

Potraga je obavljena na lokalitetu tromeđe općina Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale. Jahićev automobil je pronađen danas u 10 sati. “Dalje je slučaj preuzela policija“, naveli su iz GSS Istočni Stari Grad.

Isječak iz video snimka objavljenog na Instagram profilu GSS Istočno Sarajevo

Snimak pogledajte OVDJE

Nezvanično, prema navodima medija, u automobilu je pronađeno beživotno tijelo. Još uvijek nema zvanične potvrde o kojoj osobi je riječ.

Prethodno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona objavljeno da je Jahić nestao 31. decembra, kada je u 19 sati posljednji put lociran na širem području Jahorina-Trebević.

U trenutku kada je posljednji put lociran kretao se automobilom.

