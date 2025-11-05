Protesti državnih službenika 27. novembra: izlaze na ulicu

Protesti državnih službenika 27. novembra biće održani ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nakon što ni do kraja oktobra nije ispunjen zahtjev sindikata da se usvoji državni budžet. Odluka o organizovanju okupljanja donesena je na sastanku predstavnika sindikata uposlenih u institucijama na nivou BiH, održanom 5. novembra.

Na sastanku su učestvovali čelnici sindikalnih organizacija, među kojima su Mario Krajinović iz Saveza sindikata policijskih organa, Ana Mrnjavac iz Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Radenko Mirković iz Sindikata državnih službenika i zaposlenika institucija BiH. Prisutni su bili i predstavnici sindikata policijskih tijela, među njima Dragan Matović iz Sindikata Granične policije, Salan Haris iz Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Edin Kahrimanović iz Sindikata SIPA-e.

Tokom razgovora, sindikalni predstavnici podsjetili su da je njihov ključni zahtjev bio da budžet institucija BiH bude usvojen najkasnije do 30. oktobra ove godine, što se nije desilo. Upravo zato, jednoglasno je dogovoreno da se protesti održe 27. novembra u terminu od 12.05 do 13.05 sati na Trgu BiH, ispred sjedišta državnih institucija.

Organizatori su Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika te Savez sindikata policijskih organa u BiH. Najavili su da će u narednom periodu provesti sve procedure prema Zakonu o javnim okupljanjima Kantona Sarajevo, kako bi protest bio uredno prijavljen i odobren.

Sindikalni predstavnici pozvali su sve zaposlenike u državnim institucijama da se odazovu pozivu i podrže zahtjeve za usvajanje budžeta i rješavanje statusnih pitanja zaposlenih, uz napomenu da se tokom okupljanja poštuju propisi i upute organizatora.