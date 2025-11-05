Protesti državnih službenika 27. novembra: izlaze na ulicu

RTV SLON
žalbe građana na rad policijskih službenika

Protesti državnih službenika 27. novembra biće održani ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nakon što ni do kraja oktobra nije ispunjen zahtjev sindikata da se usvoji državni budžet. Odluka o organizovanju okupljanja donesena je na sastanku predstavnika sindikata uposlenih u institucijama na nivou BiH, održanom 5. novembra.

Na sastanku su učestvovali čelnici sindikalnih organizacija, među kojima su Mario Krajinović iz Saveza sindikata policijskih organa, Ana Mrnjavac iz Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Radenko Mirković iz Sindikata državnih službenika i zaposlenika institucija BiH. Prisutni su bili i predstavnici sindikata policijskih tijela, među njima Dragan Matović iz Sindikata Granične policije, Salan Haris iz Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Edin Kahrimanović iz Sindikata SIPA-e.

Tokom razgovora, sindikalni predstavnici podsjetili su da je njihov ključni zahtjev bio da budžet institucija BiH bude usvojen najkasnije do 30. oktobra ove godine, što se nije desilo. Upravo zato, jednoglasno je dogovoreno da se protesti održe 27. novembra u terminu od 12.05 do 13.05 sati na Trgu BiH, ispred sjedišta državnih institucija.

Organizatori su Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika te Savez sindikata policijskih organa u BiH. Najavili su da će u narednom periodu provesti sve procedure prema Zakonu o javnim okupljanjima Kantona Sarajevo, kako bi protest bio uredno prijavljen i odobren.

Sindikalni predstavnici pozvali su sve zaposlenike u državnim institucijama da se odazovu pozivu i podrže zahtjeve za usvajanje budžeta i rješavanje statusnih pitanja zaposlenih, uz napomenu da se tokom okupljanja poštuju propisi i upute organizatora.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Završen mirni protest u Tuzli: Građani tražili odgovornost i ostavke nakon...

Tuzla i TK

Protesti u Srebreniku, mještani traže vodu i dostojanstvene uslove života

Istaknuto

Roditelji djece s autizmom protestovali u Tuzli zbog neadekvatnih uslova obrazovanja

BiH

Državni službenici institucija BiH izlaze na proteste i idu u štrajk?

Vijesti

Haos u Novom Sadu, sukobi policije i građana

Vijesti

Večeras veliki studentski protest u Novom Sadu

BiH

Dodik po starom: najavio paralizu države

Tuzla i TK

Sjednica Skupštine TK otkazana, upućene poruke saučešća i podrške

Istaknuto

Svjedočenja iz Tuzle: „Vikala sam: Tata, tata! dok ga nisam ugledala na balkonu“

Tuzla i TK

Tragedija u Tuzli – nova press konferencija

Tuzla i TK

Požar u Domu penzionera Tuzla – hronologija

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]