Prve pahulje stigle, BiHAMK upozorava na pripremu zimske opreme

Iako zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme u Bosni i Hercegovini počinje 1. novembra, planinske vrhove već su zabijelile prve pahulje, a iz Informativnog centra BiHAMK-a apeluju na vozače da na vrijeme pripreme vozila za zimske uslove. Preporučuje se provjera i postavljanje zimske opreme te prilagođavanje vožnje mogućoj poledici, snijegu i smanjenoj vidljivosti.

Radovi na cestama i usporen saobraćaj



Na magistralnoj cesti Zenica–Doboj, na dionici Donja Vraca–Liješnica, od 9 do 17 sati svakog dana osim nedjelje, vozila se propuštaju naizmjenično zbog sanacije odbojne ograde. Na dionici Konjic–Jablanica, kod tunela Crnaja, u toku su radovi na mostu, a saobraćaj se odvija usporeno, regulisan semaforima.

Na putu M-17.5 Jablanica–Blidinje, između Jablanice i Kosnih Luka, radovi na sanaciji kolovoza usporavaju saobraćaj putničkih vozila do 3,5 tone, dok je prolazak za teža vozila i dalje zabranjen. Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te na magistralnim cestama Tuzla–Orašje (Cerik), Jablanica–Prozor (Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka. Na regionalnoj cesti Zavidovići–Kamenica saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Stanje na granicama



Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj teretnim vozilima preko 5 tona. Ona se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Za teretna vozila na GP Šepak važni su posebni termini prelaska: radnim danima od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom od 22 do 6 sati.