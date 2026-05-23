Prvi dan Kurban-bajrama u srijedu: Poznato u koliko će se klanjati bajram-namaz

Prvi dan Kurban-bajrama ove godine je u srijedu, 27. maja, prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bajram-namaz će se klanjati u 5 sati i 49 minuta, navedeno je u Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Kurban-bajram traje četiri dana, a za muslimane predstavlja jedan od najvažnijih vjerskih praznika.

Dan uoči Bajrama, utorak, 26. maj, obilježava se kao Dan Arefata. Kurban-bajram je vezan za obred žrtvovanja kurbana, a vjernici ovaj praznik tradicionalno provode u molitvi, porodičnim susretima i dijeljenju kurbanskog mesa.