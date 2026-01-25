Prvi nastup Edina Džeke za Schalke: Evo gdje možete gledati utakmicu

RTV SLON
Foto: Društvene mreže

Edin Džeko danas bi trebao upisati prvi nastup za Schalke nakon što je potpisao ugovor s njemačkim klubom.

Debi se očekuje u duelu 19. kola 2. Bundeslige, u kojem lider prvenstva Schalke dočekuje Kaiserslautern, a početak utakmice zakazan je za 13.30 sati.

Interes za utakmicu je veliki, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj, gdje se s pažnjom prati Džekin prvi izlazak na teren u dresu Schalkea.

Utakmica će biti dostupna u direktnom prijenosu na sljedećim kanalima: Arena Sport (BiH), Arena Sport 4 (Srbija), MaxTV GO (Sjeverna Makedonija), SportKlub 1 (Hrvatska), Sport TV1 (Slovenija) i Tring Sport 4 (Albanija).

