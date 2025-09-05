Pukovniku Ameru Rikoviću dodijeljena NATO akreditacija i Medalja za vojne zasluge

Vršiocu dužnosti inspektora Brigade za taktičku podršku Oružanih snaga BiH, pukovniku Ameru Rikoviću, danas je u Sarajevu uručena individualna NATO akreditacija i zvanje Specijaliste za osiguranje kvaliteta, dužnost menadžera za osiguranje kvaliteta, te Medalja za vojne zasluge Ministarstva odbrane BiH.

Riković je postao prvi pojedinac izvan NATO saveza kojem je dodijeljeno to zvanje, dok je Medalja za vojne zasluge najveće odlikovanje koje može dobiti djelatni pripadnik OSBiH.

Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo Muharem Ajden naglasio je da je Riković ispunio sve potrebne kriterije i zvanično postao član grupe stručnjaka pri Vrhovnoj savezničkoj komandi za transformaciju NATO-a, odjelu za kontrolu kvaliteta, kao vanjski ekspert.

– Pukovnik Riković je izuzetan ambasador kako za Ministarstvo odbrane BiH tako i za Centar za obuku za operacije podrške miru i upućujemo mu iskrene čestitke – poručio je Ajden.

Pomoćnik ministra odbrane BiH Dženan Redžo ocijenio je da ovo priznanje prevazilazi individualno postignuće, jer je time i Bosna i Hercegovina dobila jedno od najvažnijih priznanja za svoje kadrove i institucije.

– Od ovog trenutka jedan naš oficir ima ovlaštenje da u ime NATO vrhovne savezničke komande bira i ocjenjuje stručnjake koji pretenduju na najviši nivo profesionalnog priznanja – izjavio je Redžo.

Riković je istakao da je ponosan na priznanje, naglasivši da je pored njegovog rada i truda, ključnu ulogu odigrala podrška Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

– Trenutno u svijetu samo tri osobe imaju ovaj certifikat, a ja sam ga dobio prvi, nakon mene još jedan kolega iz Finske i jedan iz SAD-a. Sve stečeno znanje prenijet ću mlađim generacijama oficira OSBiH – poručio je Riković.

Svečanosti u Domu OSBiH prisustvovali su visoki zvaničnici Ministarstva odbrane, Oružanih snaga BiH i NATO štaba Sarajevo.