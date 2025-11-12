Putovanja iz Tuzle prema najljepšim evropskim gradovima: Wizz Air uvodi nove linije

Putnici koji koriste Međunarodni aerodrom Tuzla uskoro će moći birati između brojnih evropskih destinacija, jer će već od decembra ove godine biti uspostavljeni redovni letovi prema nekoliko novih gradova.

Kako su saopštili iz aerodroma, od početka decembra avioni će letjeti prema Malmöu u Švedskoj, njemačkom Kölnu i Hamburgu, nizozemskom Maastrichtu.

Širenje mreže letova nastavlja se i u proljeće naredne godine, kada će putnicima iz Tuzle biti dostupne dodatne destinacije – Berlin, Frankfurt–Hahn, Pariz–Beauvais, Göteborg–Landvetter, Bratislava i Larnaka.

Riječ je o povratku i proširenju saradnje s aviokompanijom Wizz Air, koja ponovo uspostavlja bazu u Tuzli, čime se značajno povećava broj dostupnih linija i frekvencija letova.

Karte za sve navedene destinacije već su u prodaji putem web stranice kompanije wizzair.com, kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Ovim proširenjem Tuzla ponovo postaje jedno od najvažnijih niskobudžetnih čvorišta u regiji, povezujući Bosnu i Hercegovinu s nekim od najljepših i najposjećenijih evropskih gradova.