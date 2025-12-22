Rastu cijene nafte zbog američkih sankcija na venecuelanske tankere

Adin Jusufović
tanker, nafte, nafta
Cijene nafte su u ponedjeljak porasle nakon što su zvaničnici objavili da su Sjedinjene Američke Države presrele naftni tanker u međunarodnim vodama blizu obale Venecuele, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućih prekida u snabdijevanju.

Terminski ugovori za Brent sirovu naftu porasli su za 52 centa, odnosno 0,86 posto, na 60,99 dolara po barelu u jutarnjoj trgovini. Američka nafta West Texas Intermediate (WTI) poskupjela je za 50 centi, ili 0,88 posto, na 57,02 dolara po barelu.

“Tržište postaje svjesno da administracija Donalda Trumpa zauzima veoma oštar pristup trgovini venecuelanskom naftom” izjavila je June Goh, viša analitičarka tržišta nafte u kompaniji Sparta Commodities, prenosi Reuters.

Venecuelanska nafta učestvuje sa oko jedan posto u ukupnoj svjetskoj ponudi.

“Rast cijena nafte trenutno je potaknut ovim geopolitičkim razvojem, kao i kontinuiranim tenzijama između Rusije i Ukrajine, iako su osnovni tržišni pokazatelji inače slabi” dodala je Goh.

Američka obalna straža nadgleda naftni tanker u međunarodnim vodama u blizini Venecuele, što bi bila druga takva akcija tokom vikenda i treća u periodu kraćem od dvije sedmice, naveli su zvaničnici za Reuters.

Prema riječima jednog od zvaničnika, tanker je pod sankcijama. Detalji o tačnoj lokaciji operacije nisu objavljeni, a Bijela kuća se zasad nije oglasila povodom upita za komentar.

Predsjednik SAD-a Donald Trump prošle sedmice je najavio da će svi sankcionisani tankeri koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju biti blokirani.

Završen Evropski Grand Prix: Taekwondoisti BiH osvojili četiri medalje

Penzioneri u FBiH bi uskoro trebali dobiti uvećane penzije

pročitajte i ovo

Vijesti

Američkim vojnicima u Njemačkoj preporučeno da hranu traže u javnim kuhinjama

Sport

Briljantan start Lane Pudar u Americi, slavila je u debitantskoj utrci

Magazin

„Školske potrepštine“ ili borba za život? Kampanja koja je šokirala Ameriku

Vijesti

Nova američka naknada: Posjete SAD-u s vizom mogle bi poskupjeti za...

Vijesti

Cijena gasa značajno porasla nakon američkog napada na Iran

Dijaspora

SAD uvodi novi sistem zakazivanja viza u BiH od 30. maja

Tuzla i TK

Ukinuto zaključavanje vozila bez kupljene karte, ali ne za sva vozila

Magazin

Zlato obara historijske rekorde, srebro bilježi najveći rast

PROMO

Kako produžiti vijek trajanja guma pravilnim skladištenjem i rotacijom?

Tuzla i TK

Humana Tuzla: Novogodišnji paketići za djecu uz podršku Udruženja „Zmajevo srce“ i prijatelja inkluzije

Sport

Džeko sve bliži odlasku iz Fiorentine: Plata najveći problem

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]