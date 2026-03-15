Recept za hurmašice koji uvijek uspijeva

Hurmašice su jedan od najprepoznatljivijih kolača u bosanskoj kuhinji. Iako se pripremaju tokom cijele godine, mnogi ih posebno vole praviti u ramazanu ili kada žele na brz i jednostavan način pripremiti domaći desert.

Ovaj kolač prepoznatljiv je po mekanom tijestu koje nakon pečenja upija aromatični šećerni sirup, zbog čega hurmašice ostaju sočne i mirisne. Priprema nije komplikovana, a sastojci su jednostavni i lako dostupni.

Sastojci za hurmašice

Za tijesto je potrebno:

2 jaja

100 g maslaca ili margarina

100 ml ulja

120 g šećera

1 prašak za pecivo

400–450 g brašna

Za agdu (sirup):

600 g šećera

600 ml vode

1 kriška limuna

Priprema hurmašica

U većoj posudi prvo se umute jaja i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Zatim se dodaju ulje i omekšali maslac ili margarin, pa se sve dobro sjedini.

U smjesu se potom dodaje prašak za pecivo i postepeno brašno dok se ne dobije mekano, ali oblikovano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

Od tijesta se formiraju male hurmašice koje se mogu blago pritisnuti viljuškom ili narendati na posebnom kalupu kako bi dobile karakterističan izgled. Slažu se u podmazan pleh i peku u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Dok se hurmašice peku, priprema se agda. U šerpi se prokuhaju voda i šećer, a nakon desetak minuta kuhanja dodaje se kriška limuna koja daje blagu aromu i sprječava kristalizaciju sirupa.

Vruće hurmašice preliju se toplom agdom i ostave da upiju sirup. Najbolje je da odstoje nekoliko sati kako bi kolač postao potpuno sočan.

Hurmašice se često poslužuju uz kafu ili čaj, a mnogi ih dodatno ukrase sjeckanim orasima ili kokosom. Upravo ta jednostavnost i bogat ukus razlog su što ovaj kolač već decenijama zauzima posebno mjesto u domaćim kuhinjama.